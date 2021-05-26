‘Yeni Hal Kompleksi'nde sona yaklaşıldı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi'nin vizyon projelerinden ‘Yeni Hal Kompleksi'nde sona yaklaşılırken, 14 bin 336 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan projede 50 adet iş yeri olacak.

Sandıklı ilçesinde hizmet verecek olan Yeni Hal Kompleksi projesinde sona yaklaşıldı. Toplamda 14 bin 336 m2 alan üzerine inşa edilecek olan 50 adet iş yerimiz ile bölgenin en büyük hal kompleksleri arasında yer alacak. Afyonkarahisar istikametinden ilçeye gelişte yeni zahire pazarı kavşağından kaplıca istikametine gidilen yolun üstünde yapımına başlanan tesiste misafirhaneler, konaklama tesisleri, işletmeler, taşıyıcı kooperatifine ait mekânlar, kamyon garajı, kantar olacak. Haziran ayında ihalesi yapılacak olan bütün işletmeler ana yol üzerinde hizmet vermeye başlayacak.