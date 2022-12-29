Yeni yıla sıcak havuzda girecekler

Termal turizmin değişmiş noktalarından olan Afyonkarahisar'da yılbaşı tatiline iki gün kala 5 yıldızlı otellerde doluluk oranları yüzde 100'ü buldu.

Kaplıcalarıyla ünlü Afyonkarahisar'ın Termal turizm tesislerinde yaklaşan yılbaşı tatili öncesinde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. Kaplıcalarıyla şifa merkezi olan Afyonkarahisar'da turizm işletmeleri yeni yıl öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Termal oteller, hazırladıkları yılbaşı programları ve paketleri ile tam kapasite hizmet verecek.

Her mevsim tatilcilerin tercihi olan termal oteller kış mevsiminde de oldukça fazla talep görüyor. Şifalı sıcak suları ile karlı havalarda bile tercih edilen termal oteller, yılbaşı akşamını Afyonkarahisar'da geçirmek isteyenlerin de tercih sebebi oldu. Afyonkarahisar'daki 4 ve 5 yıldızlı otellerde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

“Afyonkarahisar'a yılbaşında gerçekten çok büyük bir ilgi var”

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, 2022 yılının sektörel açıdan çok iyi geçtiğini belirterek 2023 yılının da iyi geçmesini temenni etti. Gümüşhan, şunları kaydetti:

“Şu anda Afyonkarahisar'da bu hafta yılbaşının son haftasına girmiş bulunmaktayız. Yılbaşı bildiğiniz gibi 2 gece Cuma ve cumartesiyi kapsıyor. Tüm oteller 2 gece ve paket program şeklinde satış yaptılar. 5 yıldızlı otellerimizin tamamı yüzde 100 dolu şuanda. 4 yıldızlılar da dolmak üzere. Afyonkarahisar'a yılbaşında gerçekten çok büyük bir ilgi var.”

Termal otellerin hem yaz hem de kışları tercih edildiğinin altını çizen Gümüşhan, "Hem kış dönemi olması nedeniyle termal tercih sebebi. Hem de yaz kış bütün otellerimiz termal yüzme havuzlarında gördüğünüz gibi havuzlara girilebiliyor. Havanın soğukluğu karlı yağmurlu olması fark etmiyor. Gelen misafirlerimiz hem burada dinleniyorlar. Hem eğleniyorlar hem de hoşça vakit geçiriyorlar. Tarihi yerleri gezebiliyorlar” dedi.

“5 yıldızlı otellerin tamamında müzikli programlar var”

Gümüşhan, yeni yıl için de güzel dileklerde bulunarak şöyle konuştu:

“Yılı da bitirmiş oluyoruz. Afyonkarahisar'da tüm otellerimiz 2022 yıl sezonunu çok güzel harika geçirdiler. İnşallah 2023 yılı da iyi geçer. Herkese şimdiden iyi yıllar diliyorum. Herkesi Afyonkarahisar'a bekliyoruz. 5 yıldızlı otellerin tamamında müzikli sanatçılı programlar var. Zaten otellerin dolma sebebi de sanatçıların olması. Bazı otellerimiz tamamen doldu, rezervasyonlarını kapattılar. Bazı otellerimizde 1 -2 oda kaldı. İlgi ve teveccüh çok yüksek Afyonkarahisar'a. Güzel bir yıl geçirecekler Afyonkarahisar'da. Yeni yıla güzel başlayacaklar. Yeni yıla dinlenerek, eğlenerek girecekler. Herkese iyi yıllar diliyorum.”