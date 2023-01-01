Yeni yılın ilk saatlerinden feci kaza, 1 ölü

Afyonkarahisar'da takla atarak yol kenarındaki arsaya devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Emirdağ ilçesi Hamzahacılı köyünde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf A., (59) idaresindeki 09 ACF 24 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç takla attıktan sonra yol kenarındaki arsaya devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Yusuf A.'nın cansız bedeni Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.