İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yerel düzey kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı

Afyonkarahisar’da yerel düzey kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

Afyonkarahisar'da yerel düzey kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı.


İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (AFAD) üyeleri, ilçe kaymakamları ve il yöneticilerinin katılımı ile TAMP Afyonkarahisar Afet Müdahale Planı çerçevesinde yerel düzey kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı. AFAD Afyonkarahisar eğitim ve tatbikat sahasında gerçekleştirilen tatbikata çok sayıda personel katılırken, tatbikatta ayrıca son teknoloji ürünü olan arama ve kurtarma araç gereçleri de kullanıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.