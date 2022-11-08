Afyonkarahisar'da yerel düzey kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (AFAD) üyeleri, ilçe kaymakamları ve il yöneticilerinin katılımı ile TAMP Afyonkarahisar Afet Müdahale Planı çerçevesinde yerel düzey kentsel arama kurtarma tatbikatı yapıldı. AFAD Afyonkarahisar eğitim ve tatbikat sahasında gerçekleştirilen tatbikata çok sayıda personel katılırken, tatbikatta ayrıca son teknoloji ürünü olan arama ve kurtarma araç gereçleri de kullanıldı.