Yerli Malı Haftası'nda çiğköfte partisi düzenlediler

Fatih İlkokulu 2-A sınıfının minik öğrencileri, öğretmenleri Özcan Çalışkan koordinatörlüğünde okulda çiğköfte partisi düzenledi. Öğrenci velisi Zeliha Danıştekin'in yaptığı çiğköfteyi öğrenciler afiyetle yedi. Öğrenciler, çiğ köfteyi yapan Danıştekin'e teşekkür ettiler. Danıştekin, “Öğretmenimiz Özcan Bey'in öğrencilerine yaptığı fedakârlıkların yanında bizim yaptığımız devede kulak misali kalır. Öğrencilerimiz mutlu oldularsa ne mutlu bize, hepsine afiyet olsun” dedi.