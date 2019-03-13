İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeşilay'dan Başkan Çoban'a ziyaret

Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Dr.

Yusuf Gökçe ve beraberindeki dernek üyeleri, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Yeşilay Derneği Şube Başkanı Dr. Yusuf Gökçe, 10 yıllık hizmet süresi boyunca hizmetlerinden ve derneğin faaliyetlerine verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a teşekkür etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise konuklarıyla yakından ilgilendi. Yeşilay'ın halkımızın ve bilhassa gençlerimizin bütün zararlı alışkanlıklardan korunması için yapmış olduğu faaliyetlerin takdire şayan olduğunu kaydeden Başkan Burhanettin Çoban; çalışmalardan dolayı Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi'ni tebrik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.