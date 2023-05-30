Alimoğlu Kültür Sanat Araştırma Merkezi (AKSAM) Türk Sanat Müziği Topluluğunun verdiği ‘Yeşilçam Film Müzikleri Konseri' büyük ilgi gördü.

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde bir çok kamu kurumunun destek verdiği konser Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konserde AKSAM Türk Sanat Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni-Şef Yunus Emre Uğur yönetiminde seslendirilen "Yeşilçam Film Müzikleri" sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve salonun dolduğu konserde AKSAM Türk Sanat Müziği Topluluğu birbirinden güzel Yeşilçam filmlerinin fragmanlarının da eşliğinde Yeşilçam'ın birçok önemli filmiyle özdeşleşen müziklerini seslendirdi.