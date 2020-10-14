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Yetiştirdiği kenevirleri satamadan jandarmaya yakalandı

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde yetiştirdiği kenevirleri esrara çevirerek satmak isteyen şahıs jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde yetiştirdiği kenevirleri esrara çevirerek satmak isteyen şahıs jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan şahsın aracında ise bin 102 gram esrar ele geçirildi.


Olay, Dazkırı ilçesi Yüreğil köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dazkırı ilçesi Yüreğil köyünde ikamet eden C.E., isimli şahsın uyuşturucu madde yetiştirerek kullandığı yönünde istihbarat alan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler operasyon yaptı. Şahsın ikametine baskın yapan ekipler şüpheli C.E.'yi gözaltına alırken, kullandığı otomobilde ise arama yaptı. Aramalar da bin 102 gram esrar, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan C.E.'nin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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