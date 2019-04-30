Yıl boyunca hazırladıkları eserleri beğeniye sundular

Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu Milli Eğitim Müdürlüğü, yürütülen ‘2023 Vizyon Belgesi' kapsamında, yıl boyunca açılan kurslarda hazırlanan eserleri düzenledikleri sergiyle beğeniye sundu.

Park Afyon AVM'de hazırlanan serginin açılışına Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar, Şube Müdürleri Gübüz Bıdık, Fevzi Özdemir, Atatürk Okul Müdürü İsa Urhanoğlu, Müdür Yardımcısı Basri Aksu, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. 45 resim, taş boyama eserleri ve robotik kodlama ile hazırlanan görsellerin beğeniye sunulduğu sergi gün boyu açık kaldı.

Açılan sergiyle ilgili bilgiler veren Okul Müdürü İsa Urhanoğlu, çocukların akademik başarılarının yanında sosyal gelişimlerine de katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Urhanoğlu şöyle devam etti;

“Okulumuzda 2023 Vizyon Belgesi kapsamında değişik kurslar açmıştık. Bugün Park Afyon AVM'de bu kurslarda hazırlanan eserlerin sergisini yapıyoruz. Burada yaklaşık 45 resim, taş boyama ve robotik kodlarımızdan oluşan sergimiz bulunmaktadır. Tüm öğrencilerimize biz teşekkür ediyoruz, çünkü onlar çok güzel ürünler ortaya çıkardılar. Burada çocukların akademik başarılarının yanında sosyal becerilerini de geliştirmek, sosyal becerisi yüksek olan öğrencinin akademik başarısı da yükselecektir. Biz bu amaçla bu sergileriz düzenliyoruz. Öte yandan kurslarda yer alan öğrencilere protokol tarafından katılım belgeleri teslim edildi. ”