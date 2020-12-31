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Yılbaşı gecesi İhsaniye ilçesinde polis ve jandarma kuş uçurtulmadı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde polis ve jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için yılbaşı akşamını geçirmesi için çok sıkı trafik denetimleri yapıyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde polis ve jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için yılbaşı akşamını geçirmesi için çok sıkı trafik denetimleri yapıyor.


Afyonkarahisar Eskişehir karayolunda çift taraflı uygulama yapan jandarma ekipleri vatandaşları ve araçları denetledi. Bütün araçlar tek tek kontrol edilirken, eksiklikleri tespit edilenler bağladı.



Drone ile hatalı sürücülere göz açtırılmadı


Ayrıca uygulama noktasına getirilen drone ile havadan uygulama yapan ekipler, hatalı araç kullanan sürücüleri tespit ederek gerekli ceza işlem yaparak sürücülere göz açtırmadı.



“Güvenliğimiz için bu uygulamalara çok ihtiyaç var”


İhsaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçe merkezinde uygulama yaparak evrakı eksik olan ve hatalı araç kullanan sürücülere ceza işlemi uyguladı. Sürücüler ve yolcular ise uygulamaları doğru bularak bu denetimlerin daha çok artmaları gerektiğini belirterek, "Güvenliğimiz için bu uygulamalara çok ihtiyaç var” diye belirttiler,


Öte yandan uygulamaların gece boyunca devam edeceği bildirildi.

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