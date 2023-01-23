Yıldız Kadınlar basketbol şampiyonu Gazi Spor Kulübü

Afyonkarahisar'da düzenlenen Yıldız Kadınlar Basketbol Lig müsabakaları birbirinden heyecanlı maçların ardından sona ererken, birinci olan Gazi Spor Kulübü'ne ödülü takdim edildi.

Yıldız Kadınlar Basketbol Ligi müsabakaları Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonundaki karşılaşmalarla sona erdi. Karşılaşmalar neticesinde; Gazi Spor Kulübü birinci, Çimento Spor Kulübü ikinci, Beş Yıldız Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Birinci olan Gazi Spor Kulübü grup müsabakalarında Afyonkarahisar'ı temsil edecek.

Basketbol müsabakalarını yerinde takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu: “Bugün burada yıldız kadınlar lig müsabakalarını takip ettik. Afyonkarahisar'da basketbol sporunu ilgi bir hayli yoğun. Ben inanıyorum ki ilimiz basketbol branşında adını tüm Türkiye'ye duyuracak. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyor, spor hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Müsabakalar sonucunda düzenlenen ödül töreni ile takımlara kupa ve madalyaları; Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Basketbol İl Temsilcisi Feyzullah Demirkale tarafından takdim edildi.