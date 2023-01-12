Yıldız Kız ve Erkek müsabakaları tamamlandı

Okul sporları faaliyet programında yer alan yıldız kız ve erkek müsabakaları Tınaztepe Spor Salonunda sona erdi. 8 erkek ve 7 kız takımının katıldığı müsabakalarda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Afyonkarahisar'da Okul Sporları Badminton müsabakaları heyecan dolu anlara sahne oldu. Toplamda 15 takımın katıldığı karşılaşmalarda 65 sporcu ter döktü. Badminton maçları neticesinde; yıldız kızlarda, Kadınana İmamhatip Ortaokulu birinci, Kırka Şehit Ramazan Bağlan Ortaokulu ikinci, Ayşegül Arsoy Ortaokulu üçüncü, Şuhut Atatürk Ortaokulu dördüncü oldu. Erkeklerde ise Şehit Mehmet Dama Yatılı Bölge Ortaokulu birinci, Kırka Şehit Ramazan Bağlan Ortaokulu ikinci, Çobanlar Yavuz Selim Ortaokulu üçüncü, Şuhut Atatürk Ortaokulu ise dördüncü oldu. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreni ile takımlara kupa ve madalyalarını Okul Sporları Şube Müdürü Adil Kamberoğlu verdi.