Yılkı atının doğum anı saniye saniye görüntülendi

Afyonkarahisar'ın Emirdağlarında gezen bir yılkı atının doğumu cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Emirdağ ilçesinde bulunan ve yıllardır Emirdağlarında yaşayan yılkı atları renkli görüntüler oluştururken, bir doğasever tarafından yılkı atının doğum anı görüntülendi. Bölgede gezdiği esnada yılkı atlarını görüntülemek isteyen doğasever, bir anda bir yılkı atının doğum yaptığını gördü. Bunun üzerine cep telefonunun kamerası ile yılkı atını kayda almaya başlayan doğasever vatandaş, doğam anını saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde bir yılkı ata yatarak doğum yapıp bir tay dünyaya getirdi. Doğum sonrası kısrağın yanında başka bir at bulunmazken, doğam sonrası diğer atların kısrağın yanına gelerek başında toplanması ise ilginç görüntüler oluşturdu. Kayda alan vatandaş ise diğer atların bu doğum sonrası kısrağın başına toplanmasını “Hayırlı olsuna geldiler” diye yorumladı.

Sinan Arıcan isimli bir vatandaş hayretler içerisinde görüntülediği yılkı atının doğum anında cep telefonunda da ise “Al Fadimem” türküsünün çalması tıklanma rekorları kırarak büyük ilgi gördü.