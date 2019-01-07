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Yılkı atları Akdağ'da görüntülendi

Afyonkarahisır’ın Sandıklı ilçesi Akdağ Tabiat Parkı’nda yılkı atları görüntülendi.

Afyonkarahisır'ın Sandıklı ilçesi Akdağ Tabiat Parkı'nda yılkı atları görüntülendi.


Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından çetin geçen kış şartlarında yaban hayvanları, yılkı atları ve yaban geyiklerinin aç kalmaması için Akdağ Tabiat Parkı'na sürekli olarak yem bırakılıyor. Özellikle sabahın ilk ışıklarıyla tabiat parkına su ve yem ihtiyacını gidermek için çıkan yılkı atları, daha sonra ormanlık alana çekiliyor. Yılkı atlarının sabah saatlerinde sürü halinde ormandan inişi amatör kameralara yansıdı.

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