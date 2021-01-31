İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yılkı atları drone ile görüntülendi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyü sınırlarındaki 1800 rakımlı Kumalar Kale mevkiinde yılkı atları, doğal yaşam alanlarında drone ile havadan görüntülendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyü sınırlarındaki 1800 rakımlı Kumalar Kale mevkiinde yılkı atları, doğal yaşam alanlarında drone ile havadan görüntülendi.


Balçıkhisar köyündeki Kumalar Kale Yaylası'nda otlayan atlar drone ile görüntülendi. Yılkı atlarının drone ile yapılan çekim sırasında sürü halinde koştuğu görüldü. Yılkı atlarının toplu olarak hareket ettiği anlar güzel görüntüler oluşturdu. Yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.