Yılkı atları drone ile görüntülendi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyü sınırlarındaki 1800 rakımlı Kumalar Kale mevkiinde yılkı atları, doğal yaşam alanlarında drone ile havadan görüntülendi.

Balçıkhisar köyündeki Kumalar Kale Yaylası'nda otlayan atlar drone ile görüntülendi. Yılkı atlarının drone ile yapılan çekim sırasında sürü halinde koştuğu görüldü. Yılkı atlarının toplu olarak hareket ettiği anlar güzel görüntüler oluşturdu. Yılkı atları, fotoğraf ve doğa tutkunlarının da ilgisini çekiyor.