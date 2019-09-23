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Yılların 'takım yemeği' geleneği devam ettiriliyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde düğünlerde hazırlanan geleneksel takım yemeği, 870 kilogram et kullanılarak 3 bin kişi için hazırlandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düğünlerde hazırlanan geleneksel takım yemeği, 870 kilogram et kullanılarak 3 bin kişi için hazırlandı.


İlçede kuşaktan kuşağa geçirilen ve sağlam bağların oluşmasını sağlayan gelenekler devam ettiriliyor. Özel günler için yaklaşık 1 hafta öncesinden hazırlıklara başlanarak düğün, sünnet ve mevlit yemeklerinde takım adı verilen çorba, et yemeği, pilav ve helvadan oluşan menü hazırlanıyor. Son olarak hazırlanan düğün yemeğinde 870 kilogram kemiksiz et kullanılarak vatandaşlara takım yemeği ikram edildi.


Düğün yemeğini pişiren aşçılardan Arif Türkoğlu yaptığı açıklamada "Yemeğimiz takım yemeği olarak yoğurt çorbası, dana etinden kuşbaşı tas kebabı, pirinç pilavı ve irmik helvasından oluşmakta. Vatandaşlara ikram etmekteyiz. Bugünkü menümüzü eti 870 kilogramdı, 5 kazanda pişirdik bunu. 4 kazan pilav, 2 kazan çorba ve 2 kazan da helva pişirdik. Bugünkü düğün yemeğimizi 3 bin kişilik olarak hazırladık" dedi.


Sandıklı'da uzun yıllardır böyle bir gelenek olduğuna değinen diğer aşçı Selim Altıkulaç da dört çeşit yemeğin misafirlerine ikram edildiğini özel günlerde de özellikle et tüketildiğini kaydetti.


Düğün Sahibi Hüseyin Öztaş da yaklaşık 3 bin kişiye bu takım yemeğinden ikram ettiklerini bildirdi.

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