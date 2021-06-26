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YKS sınavı için sabah erken saatlerde otobüs kuyruğuna girdiler

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek adaylar kent merkezine gitmek için sabah erken saatlerden itibaren dolmuş kuyruğuna girdi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylar kent merkezine gitmek için sabah erken saatlerden itibaren dolmuş kuyruğuna girdi.


Şuhut ilçesinde öğrenciler YKS için sabah erken saatlerde otobüs beklerken uzun kuyruklar oluşturdu. Adaylar kent merkezindeki sınav merkezlerine gitmek için sabahın erken saatlerinden başlayarak otobüs duraklarının yolunu tuttu. Özel araçları olmayan bir çok aday sınava girecekleri okullara yakınları ile birlikte gitmek isteyince toplu taşıma araçlarının çoğu zaman yetersiz kaldığı gözlendi. Sonunda bekledikleri dolmuşlar gelen adaylar araçlara binerek sınava girecekleri okulları yolunu tuttular.

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