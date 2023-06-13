YKS'de başarılı olunması konusundan fikir alış verişi yapıldı

Afyonkarahisar'da Yüksek Öğretim Kurumlarına (YKS) geçiş sınavlarına hazırlık süreçleri değerlendirme toplantısına düzenlendi. Toplantıda gerçekleştirilecek olan YKS'de öğrencilerin başarılarının arttırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Müdür Yardımcıları Mevlüt Çınar ve Fatih Akçil, Şube Müdürleri ve YKS sınavına girecek öğrencisi olan okul müdürleri katıldı. Toplantıda YKS sınavında Afyonkarahisar'ın başarısının artması için öğrencilere nasıl bir motivasyon sağlanacağı, son haftanın nasıl değerlendirileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Sünnetci toplantıda yaptığı konuşmada “Sınav giriş belgenizi ve kimlik belgenizi mutlaka kontrol ediniz. Sınavdan 1 saat önce sınava gireceğiniz binada bulununuz. Sınav süresine kadar yaşam düzenini değiştirmeyiniz. Sınavdan bir iki gün önce sınava gireceğiniz binanın konumunu giderek yerinde görünüz. Bilmek insana güven verir. AYT sınavında kendi alanın ile ilgili sorulardan başla. Mezuna bırakmayı düşünme. O sene bu sene. Kendine güven” dedi.

Mesajlarının ve hatırlatmaların öğrencilere verilmesi gerektiğini belirten Sünnetci, öğrencilere rehberlik edilmesi ve öğrencilerin daha bilinçli şekilde sınava girmelerinin sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Toplantı, okul müdürlerin soru ve görüşleri alınmasıyla tamamlandı.