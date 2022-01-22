Yoğun kar yağışında sürücülere çorba ikramı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı gece geç saatlere kadar devam etti. Antalya-Afyonkarahisar yolunu kullanan vatandaşlara belediye ekipleri sıcak çorba ikramı yaptı.

Sandıklı belediye görevlileri tarafından ilçe merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ederken, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve zabıta görevlileri tarafından karayolunu kullanan vatandaşlara ve yol güvenliğini sağlayan Trafik Polislerine sıcak çorba ikramı yapıldı.

Ülkenin yoğun bir şekilde kar yağışının etkisi altında olduğunu ifade eden Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı'nın da bundan nasibini aldığını belirtti.

İlçenin Antalya-Ankara yolunu bağlayan noktada vatandaşların içini ısıtmak için çorba ikramında bulunduklarını dile getiren Başkan Çöl, “Yoğun bir kar yağışı var. Birkaç noktada karla ilgili sıkıntılar var. Vatandaşlarımızın içini ısıtmak adına burada çorba ikramında bulunuyoruz. Valiliğimiz, emniyetimiz, jandarmamız, özel idaremiz ve karayollarımız canla başla çalışıyor. Rabbim inşallah kaza bela vermesin. Yolda mahsur kalan vatandaşların ulaşması durumunda Konaklama noktasında Hüdai Kaplıcalarımız vatandaşlarımızın emrindedir. Vatandaşlarımız mağdur olmaması için yolda kaldıkları durumda buralarda kalabilirler” dedi.

Trafik ekipleri tarafından tırlara geçiş izni verilmezken, Antalya'dan meyve ve sebze taşıdıklarını ifade eden tır sürücüleri, sebzelerin bozulma tehlikesi olduğunu ve yolun rahatlaması ile yollarına devam edeceklerini ifade etti.