Yoğun sis ve buzlanma kazaya neden oldu

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle yaşanan kazada, otomobiller kafa kafaya çarpışacakları esnada sürücülerinin son anda yaptıkları manevra kontrolden çıkan araçlar şarampole girdi. Her iki araçta bulunanlar olayı yara almadan atlattı.

Kaza ilçeye bağlı Ablak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, siz ve buzlanma nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü karayolunda 03 BE 964 ve 03 RD 873 plakalı sürücülerinin isimleri belirlenemeyen araçlar son anda bir birlerini fark ettiler. Sürücüler kafa kafaya çarpışmamak için manevra yapınca her iki araçta yol kenarındaki şarampole girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle trafik bir süre jandarma ekipleri tarafından durduruldu. İhsaniye İlçe Jandarma trafik ekiplerinin yolda önlem alması ve tuzlama çalışmalarının yapılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.