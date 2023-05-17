İhlas Haber Ajansı

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Yol denetimde uyuşturucu yakalandı

Afyonkarahisar jandarma komutanlığı ekipleri yaptıkları yol denetiminde metamfetamin, eroin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.


Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bolvadin- Çay ilçe karayolu üzerinde yol denetimi yaptı. Durdurulan bir araçtaki T.G., isimli şahsın üst aramasını yapan ekipler 3 gram metamfetamin, S.Y. isimli şahsın ise üst aramasında 4 gram eroin ile uyuşturucu kullanma aparatı olan 1 adet payp ele geçirdi. Meydana gelen olaylar ile ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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