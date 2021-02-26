Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar'da yol kenarında, bıçaklanarak öldürülmüş bir kadının cesedi bulundu.

Afyonkrahisar'ın Şuhut ilçesi Karaadilli beldesi yakınlarında yol kenarında, henüz kimliği bilinmeyen bir kadının cesedi bulundu. Yol kenarında bulunan kadının bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilirken Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.