Yol kenarındaki çöp konteynırı sürücüyü ölümden kurtardı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon aşında uyuduğu ileri sürülen tır sürücüsü, aracının yol kenarında bulunan çöp konteynırına çarpası sonucu uyanınca kaza ucuz atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Emirdağ'dan Bolvadin istikametine seyir halindeki Osman Zengin idaresindeki 42 EH 295 plakalı boya yüklü tır, Dişli kasabası mevkiinde yoldan çıktıktan sonra yol kenarında bulunan çöp konteynırına çarparak devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, tır şoförü Osman Zengin'in aracının çöp konteynırına çarpması sonucu kendisine geldiği ve yaklaşık 7 metrelik hemzemin geçitten aşağı düşmekten son anda kurtulduğu öğrenildi. Kazada tır şoförü Osman Zengin hafif yaralandı.