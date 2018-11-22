İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yol kenarındaki çöp konteynırı sürücüyü ölümden kurtardı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon aşında uyuduğu ileri sürülen tır sürücüsü, aracının yol kenarında bulunan çöp konteynırına çarpası sonucu uyanınca kaza ucuz atlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon aşında uyuduğu ileri sürülen tır sürücüsü, aracının yol kenarında bulunan çöp konteynırına çarpası sonucu uyanınca kaza ucuz atlatıldı.


Edinilen bilgiye göre; Emirdağ'dan Bolvadin istikametine seyir halindeki Osman Zengin idaresindeki 42 EH 295 plakalı boya yüklü tır, Dişli kasabası mevkiinde yoldan çıktıktan sonra yol kenarında bulunan çöp konteynırına çarparak devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, tır şoförü Osman Zengin'in aracının çöp konteynırına çarpması sonucu kendisine geldiği ve yaklaşık 7 metrelik hemzemin geçitten aşağı düşmekten son anda kurtulduğu öğrenildi. Kazada tır şoförü Osman Zengin hafif yaralandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.