Yol kontrolü yapan öğrenciler sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi

Minik öğrenci ve trafik ekipleri, Karayolu Trafik Haftası'nda sürücülerin dikkatini çekmek amacıyla öğrencilerle birlikte denetim yaptı. Öğrenciler sürücüleri durdurarak trafik kurallarına uymalarını, bu konuda bilinçli olmaları gerektiklerini ifade ederek trafik kurallarıyla ilgili sürücülere broşür dağıttılar. Öğrenciler ayrıca emniyet kemeri takıp, trafik kurallarına uyan sürücülere de teşekkür etti.

Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu Öğrencisi Ceyda Nehir Arıevi, konuyla ilgili açıklamalarında, ''Bugün Trafik Haftasıyla ilgili olan projemizi gerçekleştirdik. Trafikte bilinci olmayan kişileri bilinçlendirdik. Eğer siz de bilinçli değilseniz lütfen bu bilinci almanız gerekiyor'' dedi.

Zeynep Diren ise, ''Bugün insanlara broşür dağıttık trafikle ilgili. İnsanların trafik kurallarına uymalarını istiyoruz. Uymayanlar genelde çok bilmeyen bilinçsiz insan var. İnşallah trafik kurallarına uyarlar diyorum. Polislerle durduk, gerekli kontrollerimizi yaptık, çocukları karşıya geçirdik'' ifadelerine yer verdi.