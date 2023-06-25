İhlas Haber Ajansı

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Yola aniden çıkan başıboş köpekler 2 ayrı kazaya sebep oldu

Afyonkarahisar-Eskişehir Karayolu arasında bulunan başıboş köpekler, bir anda yola çıkarak 2 farklı trafik kazasına neden oldu.


Afyonkarahisar-Eskişehir Karayolu'nda bulunan başıboş köpeklerin yola atlaması sonucu 2 farklı araç köpeklere çarparak kaza yaptı. Karayolu üzerinde seyir halinde olan E.T. (41) idaresindeki 07 AAU 647 plakalı otomobil ve Ü.Y. (48) idaresindeki 35 CSS 95 plakalı otomobil yola aniden fırlayan başıboş köpeklere çarparak trafik kazası yaptı.


Meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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