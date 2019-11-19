İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybedetti, 20 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybedetti, 20 kişi yaralandı.


Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 20 yolcu ise yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.