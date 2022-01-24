Yolda mahsur kalan sürücü iş makineleri ile kurtarıldı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kar yüzünden kapanan köy yolunda aracı ile mahsur kalan vatandaşı İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle kurtardı.

Olay, Emirdağ ilçesine bağlı Eskiakören-Çiftlikköy yolu arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz belirlenemeyen hafif ticari araç sürücüsü 03 ADK 103 plakalı aracı ile karla kaplanan yolda mahsur kaldı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren sürücünün yardım istemesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler aracı iş makineleri ile kurtardı. Mahsur kaldığı karlı yolda İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarılan sürücü ardından yoluna devam etti.

Öte yandan, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sürücüyü kurtardıkları köy yolunda bir kez daha kar temizliği yaptı.