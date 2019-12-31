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Yolda mahsur kalan sürücüleri jandarma kurtardı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kar yağışı sebebi ile yolda mahsur kalanların imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kar yağışı sebebi ile yolda mahsur kalanların imdadına jandarma ekipleri yetişti.


Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Kemerkaya mevkiinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, Bolvadin-Kemerkaya yolunda denetimde bulunurken, ara yollarda mahsur kalan sürücülerin imdadına yetişti. Buzlanma ve kar nedeniyle hareket edemeyen araçlar jandarma ekiplerinin yardımıyla yol kenarına alınarak kurtarıldı ve araçlara zincir takıldı. Sürücüler yardımlarından dolayı jandarma görevlilerine teşekkür etti.

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