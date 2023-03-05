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Yoldan çıkan akaryakıt tankeri yan yattı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin-Emirdağ karayolunda, yoldan çıkan akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin-Emirdağ karayolunda, yoldan çıkan akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Kapaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ş.Ç. idaresindeki 34 BGU 554 plakalı tanker, Bolvadin-Emirdağ karayolu Kapaklı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar yolcu R.B.K.'yi Afyonkarahisar Devlet Hastanesine, tankerin sürücüsü Ş.Ç.'yi ise Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılar tedavi altına alınırken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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