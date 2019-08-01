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Yoldan çıkan tır şarampole devrildi: 1 yaralı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Dişli kasabası yol güzergahında tır şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Dişli kasabası yol güzergahında tır şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, 20 BEZ 47 plakalı Cengiz Kolkılıç idaresindeki tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir anda yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yoldan geçerken kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldıralan tır şoförü buradanda Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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