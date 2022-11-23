Yolun kapatılacağı ihbarına jandarmadan robocoplu önlem

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde mühürlenen akaryakıt istasyonunun sahipleri ve çalışanlarının eylem yaparak karayolunu kapatacağı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, robocop timlerle güvenlik önlemi alarak eyleme izin vermedi.

Olay, Afyonkarahisar-Ankara karayolu Emirdağ ilçesine bağlı Gömü beldesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki bir akaryakıt istasyonu işletmecisi, mahkeme kararı olmadan iş yerinin kapatıldığını öne sürerek, sosyal medyada karayolunu kapatıp eylem yapacağını duyurdu. Bunu ihbar kabul eden jandarma ekipleri, bölgeye robocop timleri sevk etti. Olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak eyleme izin verilmeyeceğini belirtti. Ekiplerin bölgedeki bekleyişi devam ediyor.

"Doğru yapılan bir inceleme istiyoruz"

Akaryakıt istasyonu kapatılan firma sahiplerinden Ali Öztürk, yaklaşık 3 aydır akaryakıt dağıtan firma tarafından kesilen sahte faturalardan dolayı iş yerinin kapalı olduğunu iddia ederek, “Biz her yerde hak arayışı içerisindeyiz. Uğradığımız haksızlıktan dolayı çalmadığımız kapı kalmadı. Geldiğimiz noktada dağıtıcıların günahını bayilere çıkartmaya çalışıyorlar. Biz doğru yapılan bir inceleme istiyoruz, varsa da suçumuz yargıya sevk edilmesini istiyoruz” dedi.

Bölgedeki gergin bekleyiş devam ediyor.