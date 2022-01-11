İhlas Haber Ajansı

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Yöresel ürünlerin desteklenmesi için 'Bulgur Pazarı' kuruluyor

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yöresel ürünlerin desteklenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Bulgur Pazarı kuruluyor.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yöresel ürünlerin desteklenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Bulgur Pazarı kuruluyor.


Emirdağ'da yerel üreticiyi desteklemek ve vatandaşların doğal ürünlere sağlıklı ve hijyenik ortamlarda ulaşmalarını sağlamak amacıyla Emirdağ Belediyesi tarafından talimatlarıyla Bulgur Pazarında çalışmalar devam ediyor.


Belediye'ye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını tamamlandığında, Emirdağ'a ait yöresel ürünler kapalı ve hijyenik bir ortamda alıcılarla buluşturulacak.

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