Yük halatının kopması sonucu devrilen tırda 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yük halatının kopması sonucu kontrolden çıkın tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar - Kütahya karayolunun 25. kilometresi Bayramgazi rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.O., yönetimindeki 07 AIE 400 plakalı tır, Bayramgazi rampasını çıktığı sırada yük halatının kopması sonucu yola devrildi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü ile E.K, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.