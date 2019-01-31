Yükümlülerden “Temiz ve Güzel Okullar” etkinliği

Afyonkarahisar Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolvadin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa gerçekleştirdiği "Temiz ve Güzel Okullar” etkinliği gerçekleştirildi.

"Temiz ve Güzel Okullar” etkinliği, Bolvadin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sever, Bolvadin Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Çağrı Kılıç, ilçe Milli Eğitim Müdürü Derviş Özçal, Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Badak, Okul Müdürü Muzaffer Bayar, öğretmenler, denetimli serbestlik personeli ve denetimli serbestlik altında kamuya yararlı bir işte çalışma tedbiri altında bulanan 8 yükümlünün katılımı ile Yakup Şevki Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başladı.

Tüm Türkiye'de 2018-2019 öğretim yarıyılı tatili boyunca Milli Eğitim müdürlüklerince belirlenen okulların boya, badana, tadilat, temizlik vb hizmetleri kamuya yararlı işte ücretsiz çalışma tedbiri altındaki bulunan denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından yerine getirileceği bildirildi.

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Bolvadin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sever; "Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün denetimli serbestlik altında bulunan yükümlülerin rehabilitasyonuna ve topluma yeniden uyum sağlamasına, bunun ile birlikte üretken bireyler olmasına yönelik pek çok çalışması var. Bugün burada yapılan çalışmaların bir şekilde suça karışmış yükümlülerin toplum yararına ücretsiz çalışarak topluma vermiş oldukları mağduriyetleri telafi etme imkanı sağlamaktadır. Yapılan bu çalışma yalnız Bolvadin ilçesinde değil, Bolvadin ilçesi adli yargı alanı içinde bulunan Çay, Sultandağı, Emirdağ ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği 6 okulda, 22 yükümlünün boya, tadilat, temizlik vb işlerini yarıyıl tatili süresince yerine getirecek” dedi.