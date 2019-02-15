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Yunus timleri engelli kardeşlerin yüzünü güldürdü

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, engelli iki kardeşe sürpriz yaparak yüzlerini güldürdü.


Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri Yunuslar, Afyonkarahisar'da yaşayan doğuştan engelli iki kardeşin hayallerini gerçekleştirdi. Polis timleri ziyaret ettiği engelli iki kardeşi ekip otosuna bindirerek şehir turu yaptırdı. Şehir turunun ardından karakola götürdükleri çocuklar orada da polis abileri ile hoşça zaman geçirdi. Çocukların ailesi Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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