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Yunus timleri uygulamalarına aralıksız devam ediyor

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş şube müdürlüğü ekipleri, Genel Asayiş Uygulamalarına ara vermeden devam ediyor.


Asayiş şubeye bağlı Yunus Timleri genel asayiş uygulamalarını üniversite öğrencilerinin çoğunlukta bulunduğu Erenler bölgesinde gerçekleştirdi. Kimlik kontrolünün yanı sıra, üst araması ve araç aramasının da yapıldığı uygulamada çok sayıda bıçağa da el konularak idari işlem yapıldı. Bölge esnafı ve üniversite öğrencileri yapılan uygulamadan dolayı memnun olduklarını dile getirirken, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

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