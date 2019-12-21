Y?zba?? Ag?h Efendi Camii hizmete a??ld?

Ge?en y?l in?aat?na ba?lanan ve yap?m? tamamlanan Y?zba?? Ag?h Efendi Camii Vali Mustafa Tutulmaz'?n kat?ld??? t?renle hizmete a??ld?.

Ba?komutanl?k Kararg?h?'n?n bulundu?u Kocatepe'ye tek ge?it yeri olan Kalecik ve Kurtkaya b?lgelerini canlar? pahas?na savunan ve d??mana ge?it vermeyerek ?ehit d??en Y?zba?? Ag?h Efendinin ?ehitli?inin kar??s?nda in?a edilen Y?zba?? Ag?h Efendi Camii t?renle hizmete sunuldu. Son d?nem modern mimarisi ?rnek al?narak yap?lan ve kasaba halk? ile Afyonkarahisar'da ya?ayan hay?rsever vatanda?lar?n destekleri ile tamamlanan camide, mermer ve hat sanat? i?lemeleri bulunuyor.

A??l?? ?ncesi konu?an Vali Mustafa Tutulmaz ?Kocatepe Beldesi kurtulu?umuzun ba?lang?c?n?n oldu?u bir belde. Vatan sevgisi imandand?r anlay??? bizim inanc?m?za egemen olan bir anlay??. Bu ?er?evede burada bir ?ehit b?y???m?z?n ad?n?n verildi?i camiyi a?maktan b?y?k mutluluk ve onur duydu?umu sizlerle payla?mak isterim. Bizim anlay???m?zda camiler yerle?im yerimizin en g?zel yerindedir. Genelde mimari katk?yla da bulundu?u yere ?nemli bir g?zellik getirir. T?m inan?larda bu b?yledir. ?badet yerleri en g?zel mimari ile yap?l?r ve bulundu?u yere de?er katar. Bu camimizde buraya ayr? bir de?er katacakt?r. ?ehitlik ziyareti i?in gelenlere de sosyal hizmet noktas?nda ?nemli bir hizmet olaca??na inan?yorum? dedi.

Vali Tutulmaz'?n konu?mas?n?n ard?ndan a??l?? kurdelesi kesilerek Cami vatanda?lar?n hizmetine sunuldu. Camide incelemelerde bulunan Vali Mustafa Tutulmaz eme?i ge?enleri tebrik etti.