Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde pazara alışverişe gelen vatandaşın zabıta karakolunun önüne park ettiği motosikleti çalındı.

Olay, Şuhut Kapalı Pazar Yeri'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köydeki tarlasına gedip gitmek için kullandığı motosikletle pazara alışverişe gelen Hüsamettin Ç., motosikleti zabıta karakolunun önüne park edip ardından alışverişe gitti. Yaklaşık yarım saat sonra motosikleti park ettiği yere gelen Hüsamettin Ç., aracını yerinde bulamayınca zabıtaya başvurdu. Hüsamettin Ç., güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde 2 şahsın motosikletini sürükleyerek götürdüklerini gördü. Hüsamettin Ç.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Hüsamettin Ç., motosikleti tarlasına gidip gelmek için kullandığını ifade ederek, “Sebze almaya geldim, zabıta kabininin önüne koydum. Buradan 2 genç çocuk götürmüş. Motosikletimi çalanlardan şikayetçi olacağım. Üzgünüm tabii, motosikletimi araziye gidip gelmek için kullanıyordum. Şu anda ekmek paramı elimden almış oldular. Ben o motosikleti ekmek param için kullanıyordum. Ekmek paramı elimden aldılar, çok üzgünüm" dedi.