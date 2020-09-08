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Zabıtadan dilenci operasyonu

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik operasyon düzenledi.


Afyonkarahisar'da son yapılan dilenci denetiminde, cami önlerinde ve şehrin işlek caddelerinde bekleyerek vatandaşlardan para dilenen dilenciler toplandı. Zabıta karakoluna götürülerek üzerlerindeki paralara el konulan dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi gereğince yasal işlem uygulandı.


Dilencilere yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini belirten Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Hiçbir emek ve menfaat mukabili olmaksızın, başkalarından para veya yardım isteyen, çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınıp, merhamet duygularını istismar eden ve bunu alışkanlık haline getiren dilencilerle mücadelemiz devam edecektir. Bu süreçte vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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