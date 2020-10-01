Zafer Kalkınma Ajansı Afyonkarahisar'da toplandı

Yönetim Kurulu Toplantısı, ajans Yönetim Kurulu Başkanı Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in başkanlığında Afyonkarahisar'da yapıldı.

Toplantıya Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kütahya Valisi Ali Çelik, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Uşak İl Genel Meclisi Başkanı Nuri Demir, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç katıldı.

“Mali destek programlarına 99 proje başvurusu yapıldı”

Toplantı gündemine ilişkin bilgiler veren Vali Gökmen Çiçek: “İlk gündem maddemizde 27 Şubat 2020 tarihinde ilan ettiğimiz, Ajansın plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu, kısa ve orta vadede yatırıma dönüştürülebilecek nitelikteki fizibilite çalışmalarının desteklenmesinin amaçlandığı Fizibilite Desteği Programı'na yapılan proje başvurusunu değerlendireceğiz. İkinci gündemimizde Bölge kamuoyu ve paydaşlarımızın yakından takip ettiği 2020 yılı proje teklif çağrılarının değerlendirme sonuçlarını ele alacağız. Bildiğiniz üzere 27 Şubat 2020 tarihinde Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı adıyla toplam 30 Milyon TL bütçeli 2 mali destek programı ilan etmiş ve bu programlara toplam 99 proje başvurusu almıştık. Mevzuatta öngörülen değerlendirme süreçleri tamamlanmış olup değerlendirme sonuçları Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmaya hazır hale getirilmiştir. Biz de mevzuatta Kurulumuza tanınan yetkiler çerçevesinde sonuçları değerlendireceğiz. Sonuçların şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılı proje sahiplerini tebrik ediyor ve ilgi gösteren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.