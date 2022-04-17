Zafer Motosiklet Kulübü Derneği'nden Vali Çiçek'e ziyaret

Afyonkarahisar Zafer Motosiklet Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Kentte profesyonel olarak faaliyet gösteren Zafer Motosiklet Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, Vali Gökmen Çiçek'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Kulüp yönetimi Vali Gökmen Çiçek'e kulübün faaliyetleri ve gelecek planları ile ilgili bilgi verdi. Vali Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla Zafer Motosiklet Kulübüne tahsis edilen yeni kulüp binası hakkında da görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Zafer Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Serhat İbrahim Bahadır; Vali Gökmen Çiçek'e Afyonkarahisar'a yaptığı hizmetler ve motosiklet camiasına verdiği değer için bir teşekkür plaketi takdim etti.