Zehir tacirleri arabada uyurken yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde bulunduran 2 kişi arabada uyurken yakalandı.

Afyonkarahisar'da, vatandaşlar Dumlupınar Mahallesi Kadınana Caddesi'nde 03 SE 026 plakalı araç içerisinde iki kişinin uyur vaziyette oldukları ihbarında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, araçta 17 suç kaydı olan M.D.'nin bel kısmında ruhsatsız tabanca ve tabancanın şarjör kısmında 9 fişek ele geçirdi. Şüphelinin GBT sorgusunda kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanma ve satma suçlarından aranması olduğu bildirildi. Araçtaki O.P.'nin de 12 suç kaydı olup üst aramasında bıçak ele geçirildi.

Araçta yapılan aramada, tabanca ve şarjörün de 2 fişek, balta, 14 parça içime hazır metamfetamin, 5 parça extacy, bir parça peçeteye emdirilmiş şekilde bonzai, 2 içime hazır esrar, 2 içime hazır skunk, bir lyrica, bir paket uyuşturucu madde içiminde kullanılan çarşaf, bir uyuşturucu içiminde kullanılan nargile, 6 hap bulunan 2 tablet ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.