''Zenginleştirilmiş Kütüphane'' merasimle açıldı

Şuhut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan 'Z Kütüphane' düzenlenen merasimle açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve özel tasarımı, teknoloji ve eğlenceyi bir araya getiren bir içeriği ile zengin kütüphane olarak nitelendirilen, öğrencilere okumayı sevdirecek yeni nesil 'Z Kütüphane' hizmete girdi. Açılış merasimine, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, eğitim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Açılış merasimine katılan Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, katılımcılar ile beraber bir süre ayaküstü hasbihal ederek gündemi değerlendirdi. Akabinde ise kütüphanenin hayırlı olmasını temenni ederek açılış merasiminden ayrıldı.