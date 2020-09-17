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Zimmetine para geçiren PTT çalışanı polise teslim oldu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde zimmetine para geçirdiği iddia edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan PTT çalışanı polise teslim oldu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde zimmetine para geçirdiği iddia edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan PTT çalışanı polise teslim oldu.


Şuhut Cumhuriyet Savcılığınca, ilçedeki PTT şubesinde zimmetine yüklü miktarda para geçirdiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli C.K.'nın, avukatı ile Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olduğu bildirildi.


Pazar Mahallesi'ndeki PTT şubesinde gişe görevlisi olarak çalışan C.K.'nın bazı müşterilerin emekli maaşı hesapları üzerinden kredi çektiği, bu paraları da kendi hesabına havale ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. İncelemede, C.K.'nın çok sayıda müşterinin hesabını kullandığı, sahte imza ve evraklarla kendi hesabına yüklü miktarda para aktardığı belirlenmişti.


Öte yandan C.K.'nın zimmetine ne kadar para aktardığı ve mağdur sayısının tespitine yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

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