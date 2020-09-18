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Zimmetine para geçiren PTT personeli tutuklandı

Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde bir PTT çalışanı, zimmetine para geçirdiği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Şuhut Cumhuriyet Savcılığınca, ilçedeki PTT şubesinde zimmetine yüklü miktarda para geçirdiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli C.K.'nın, avukatı ile Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştu. PTT personeli C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevine sevk edildi. C.K. çıkarıldığı mahkemede vermiş olduğu ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

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