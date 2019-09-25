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Ziraat Türkiye Kupası: AFJET Afyonspor: 0 - Bayrampaşa: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.

tur maçında Afjet Afyonspor, sahasında Bayrampaşa'ya 1-0 yenilerek kupaya veda etti.



Stadyum: Zafer


Hakemler: Alper Akarsu, Nurettin Dinçer Demir, Serdar Osman Akarsu


AFJET Afyonspor: Mustafa Gürbüz, Oktay Kancı, Ömer Çelik, Emre Tosun, Seyfettin Anıl Yaşar (Furkan Özen dk. 88 ?), Bayram Çetin, Ramazan Kuzu (Ali Kılıç dk. 80 ?), Hüseyin Can Öztürk, Aykut Çift, Kaan Baysal, Fatih Tutulmaz (Caner Solmaz dk. 80 ?)


Bayrampaşa: Sercan Çobanoğlu, Hüseyin Tokmak, Melih Alcu, Ege Atlam, Bünyamin Balat (Mehmet Sefa dk. 89 ?), Savaş Çakır (İbrahim Can Köse dk. 75), Mertcan Aktaş, Hüseyin Cankut Atasoy, Taner Yıldız, Kenan Karışık (Mehmet Aleddinoğlu dk. 80 ?), Emir Gökçe


Gol: Bünyamin Balat (dk. 57) (Bayrampaşa)

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