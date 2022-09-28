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Ziraat Türkiye Kupası: Afyonspor: 2 - Eynesil Belediyespor: 4

Ziraat Türkiye Kupası 2.

Tur karşılaşmasında Afyonspor, Eynesil Belediyespor'a 4-2 mağlup oldu.



Stat: Zafer


Hakemler: Batuhan Bayer, Ali Gün, Batuhan Bıyıklı


Afyonspor: Ahmet Daş, Kaan Baysal, İlke Tankul, Furkan Şahin, Uygar Mert Zeybek, Eray Akar, Emre Dayan, Melih Şencan, Muhammet Mustafa Özbay, Ramazan Kaya, Yavuz Selim Tek


Eynesil Belediyespor: Akın Demirtaş, Gürkan Arslan, Ali Ömür, Doğukan Delimehmet, Özcan Delibaş (Bekir Meral dk. 63), Berkay Doğanay, Cengizhan Koç, Orhan Dilli (Enes Kılıç dk. 50), Anıl Yiğit Çınar, Furkan Yılgın, Birkan Gözel


Goller: İlke Tankul (dk. 23), Cengizhan Koç (dk. 52) (Afyonspor), Birkan Gözel (dk. 19), Doğukan Delimehmet (dk. 36), Enes Kılıç (dk. 63), Bekir Meral (dk. 81) (Eynesil Belediyespor)


Sarı kartlar: Furkan Şahin, Melih Şencan (Afyonspor), Cengizhan Koç (Eynesil Belediyespor)

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