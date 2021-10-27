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Ziraat Türkiye Kupası: Afyonspor:3- Sivas Belediyespor:1

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Tur karşılaşmasında kendi evinde Sivas Belediyespor'u ağırlayan Afyonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.


Stat: Zafer


Hakemler: Selim Özen, Çağlar Demirkıran, Mehmet Sıraç Akpınar,


Afyonspor: Anıl Atağ, Alper Tursun, Taha Can Velioğlu (İsmail Haktan Odabaşı dk. 46), Mehmet Can Kocabaş, Doğukan Emeksiz (Melik Derin dk. 78 ?), Nazmi Candoğan, Yusuf Emre Kasal, Mehmet Abdullah Çoban, Fatih Aktay, Süleyman Enes Karakaş (Mithat Pala dk. 78 ?), İlke Tankul (Doğan Ateş dk. 88 ?),


Sivas Belediyespor: Ahmet Doğan, Mahmuthan Samet Acar, Mustafa Aydın, Oğuzhan Bozkurt, Çağrı Tekin (Sinan Özkan dk. 74 ?), Doğancan Kılıç, Halil İbrahim Mızrap, Abdullah Topkara (Cengizhan Kodaz dk. 89 ?), Muhammet Furkan Işık, Semih Ekmen, Hakan Can Çimen (Oğzuhan Erbay dk. 74?)


Goller: İlke Tankul (dk.46), Fatih Aktay (dk. 68), İsmail Haktan Odabaşı (dk. 90+4) (Afyonspor), Oğuzhan Bozkurt (dk. 16) (Sivas Belediyespor)


Sarı Kartlar: Süleyman Enes Karakaş, Yusuf Emre Kasal, Nazmi Candoğan (Afyonspor), Halil İbrahim Mızrap, Doğancan Kılıç (Sivas Belediyespor)

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