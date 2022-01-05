Ziyarete gelen gurbetçi memleketindeki sporcuları unutmadı

Belçika'dan ziyaret için memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine gelen gurbetçi memleketindeki sporcular için 90 eşofman bağışladı.

Gurbetçi Ahmet Karakaya ziyaret için Belçika'dan geldiği memleketi Bolvadin ilçesinde Kaymakam Taner Bolat'ı ziyaret etti. Ziyarette Karakaya yurt dışından beraberinde getirdiği 90 eşofmanı Kaymakam Bolat'a teslim etti. Karakaya eşofmanların ilçedeki sporcular için kullanılmasını istedi. Ziyarette Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Ciğerci'de hazır bulundu.