112 acil kurtarma ekipleri kar, çamur dinlemediler

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Atabakan köyünde hasta vatandaşı kurtarmaya giden 112 acil ekipleri çamurlu yolda batınca hastayı 4 kilometre sedyeyle taşıyarak ambulansa getirdi.

Edinilen bilgiye göre Doğubayazıt ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Atabakan köyünde beyin tümöründen ameliyat olan 80 yaşındaki Mustafa Kılıç adlı vatandaşın fenalaşmasının ardından durum 112 acil kurtarma ekiplerine bildirildi.

Hastayı kurtarmak için yola çıkan 112 acil kurtarma ekibi köy merkezine 4 kilometre uzaklıkta eriyen kar suları sonucu oluşan çamurlu yolda saplanarak köye giriş yapamadılar. Durumu İlçeye bildiren ekip, Doğubayazıt Belediyesi'nden yardım isteyerek hastayı kurtarmak için harekete geçti. Tüm olumsuzluklara rağmen yılmayan 112 ekibi ellerine aldıkları sedyeyle köye giderek yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra köylülerden hastanın taşınması noktasında yardım istediler. Ambulansın çamurda kaldığı alana hastayı sedye ile taşıyan 112 ekibi ve köy halkı, adeta zamanla yarıştılar.

Zorlu geçen kurtarmanın ardından hasta Mustafa Kılıç ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.